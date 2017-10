En Pleines Formes 01.10.2017 : Marges et périphéries

C’est la rentrée pour En Pleines Forme! Et pour fêter ça on fait les choses en sortant : sortir du centre, de Paris, pour trouver de nouveaux lieux, de nouvelles manières de créer, d’exposer, de visiter l’art. Pour en discuter, on reçoit Célia Richard, administratrice du Wonder et Pierre Gaignard, cinéaste en résidence dans le même lieu, et Joël Degbo, artiste plasticien.

Alors quelles marges pour quels centres? Est-ce qu’il y a un esprit de la périphérie? Une esthétique du pas de côté, ça ressemble à quoi?

Et bien sûr aussi, les chroniques pour tout savoir de l’actualité de la création des expositions. Au programme une discussion avec Jean-Baptiste Delorme à propos de l’exposition La Pensée du tremblement, jusqu’au 5 octobre aux Grands Voisins, et un retour sur la vie et l’oeuvre trop oubliées d’Alice Guy.

Animation ; Flore Di Sciullo

Interviews: Andy Rankin & Flore Di Sciullo

Chroniques: Laure Chastant, Henri Guette

Réalisation: Mélanie Péclat