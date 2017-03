Place Publique #6 – Le Travail // 10.03.17

Il y a presque un an, la proposition de loi Travail présentée par Myriam El Khomri faisait déborder le vase des contestations. S’il y a un sujet qui touche tous les Français et qui peut bien les diviser, c’est bien le travail. Au cœur des programmes présidentiels, le travail se voit glorifié, protégé, critiqué… Faut-il travailler plus, travailler moins, ne plus travailler ? Dans Place Publique, l’émission politique de Radio Campus Paris, on fait le point avec nos invités.

Faut-il modifier le code du travail, pourquoi, comment ? Se dirige-t-on vers la fin du travail salarié ? Quel conséquence pourrait avoir le revenu universel ? Faut-il soutenir les entreprises pour relancer la croissance et l’embauche ? Comment aider les jeunes à s’intégrer dans « le monde du travail » ?

Pour en parler :

Emmanuel Dockès, Coordinateur du GR-PACT, Professeur de droit du travail à l’Université Paris Ouest Nanterre, auteur d’une Proposition de Code du Travail

Erwan Manac’h, journaliste économique et social à Politis

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT