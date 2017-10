Le Placard – Urgence Tchétchénie devient Urgence Homophobie

Cette semaine, on reçoit dans le placard Elena Smirnova, une des responsables de l’association Urgence Homophobie. Urgence Homophobie, c’est le nouveau nom de l’association Urgence Tchétchénie qui a vu le jour en avril dernier suite à la purge anti-gay auquel le pays a fait et fait encore face. Elena Smirnov a vu le collectif Urgence Tchetchenie se créer et accompagner les protégés afin de leur trouver des solutions d’accueil mais aussi de l’interprétariat car elle est russe.

Quelle est la situation en Tchetchenie 6 mois après ? Quel avenir et quelle place dans la lutte contre l’homophobie pour Urgence Homophobie ? Comment expliquer le discours de défense du président de l’association suite au sketch homophobe de Cyril Hanouna ? C’est dans le podcast du Placard.

Animé par Christophe.

Crédit photo : Helena Smirnova