Pixel Music Radio Show #66 – Final Fantasy X

Ami-e-s geeks et mélomanes, cette semaine, l’émission est consacrée à Final Fantasy X !

Retour sur l’un des jeux cultes de l’ère PlayStation 2, qui a marqué les esprits par son couple emblématique, Yuna et Tidus et son univers emprunt de chamanisme. Un Final Fantasy dont la bande originale sera composée, pour la dernière fois, par Nobuo Uematsu – par ailleurs accompagné de Masashi Hamauzu et Junya Nakano.

Cet épisode inclut quelques morceaux issus d’albums « annexes », comme feel/Go dream: Yuna & Tidus, qui réarrange des titres de la BO d’origine en introduisant de nouvelles parties vocales, la Piano Collections, dont le nom est suffisamment parlant, et enfin des réarrangements issus de l’édition HD du jeu sortie en 2013 (et non en 2011 comme indiqué par erreur dans l’émission – mea culpa).

♪ PLAYLIST

Composition

Nobuo Uemastu, Masashi Hamauzu, Junya Nakano

• Besaid (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• feel (Album > feel/Go dream: Yuna & Tidus)

• Creep (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Otherworld (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Underwater Ruins (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Zanarkand (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• The Splendid Performance (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Blitz Off! (Album > (Album > Final Fantasy X HD Soundtrack)

• Auron’s Theme (Album > Final Fantasy X HD Soundtrack)

• Luca (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Lulu’s Theme (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Assault (Piano Collections : Final Fantasy X)

• Good Night (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Spira Unplugged (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Calm Before The Storm (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Macalania Woods (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Suteki Da Ne [Orchestra Version] (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Thunder Plains (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Via Purifico (Album > Final Fantasy X HD Soundtrack)

• This Is Your Story (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• The Sending (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• Tidus’s Theme (Album > Final Fantasy X HD Soundtrack)

• Final Battle (Piano Collections : Final Fantasy X)

• Oui Are Al Bhed (Album > Final Fantasy X Original Soundtrack)

• At the End of the Abyss – Beyond the Darkness (Album > Vielen Dank)



Production : Florian Chevassu

