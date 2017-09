Pièces détachées: Un nouveau souffle // 02.10.17

▬▬▬▬▬▬ Festival MAAD IN 93 – 7ème édition ▬▬▬▬▬▬

Du 15 septembre au 7 octobre 2017

http://www.maad93.com/ festival

Vendredi 28 septembre à Mains d’Œuvres

Carte blanche au Collectif Coax : DARK RADISH + GUILLAUME LANTONNET + ELIE DALIBERT

Quand le Coax Collectif a une carte blanche version « MAAD in 93 » ça donne une rencontre aussi éclatante qu’inconvenante… Dark Radish, réunion de trois musiciens aux parcours larges, amplifiés, rock et free jazz, propose une musique crue, servie brute, mais avec finesse. Le trio partagera la scène avec le saxophoniste Elie Dalibert, jeune figure des musiques improvisées officiant auprès des plus grands, et le batteur percussionniste Guillaume Lantonnet, friand lui aussi de collaborations et d’univers musicaux éparses.

line up : Yann Joussein – batterie / Joachim Florent – contrebasse / Manuel Adnot – guitare / elie Dalibert – saxophone alto / Guillaume Lantonnet – percussions, claviers

▬▬▬▬▬ Dans le cadre du festival MAAD in 93 ▬▬▬▬▬

MAAD in 93 est un festival de création musicale initié en 2011, en réponse à la volonté des membres du réseau MAAD 93 de porter collectivement un projet artistique fédérateur pour consolider la synergie entre les structures musicales de Seine-Saint-Denis tout en favorisant le développement de la création musicale en Seine-Saint-Denis.

Festival itinérant, chaque création a lieu dans une structure différente -voire ville différente- de Seine-Saint-Denis, témoin de la diversité des lieux de diffusion du département. Petite salle de concert, théâtre municipal, laboratoire de fabrication sonore, friche culturelle, SMAC, auditorium de conservatoire ou encore chapiteau forain, chacun des lieux propose une ambiance intimiste, conditions idéales pour une écoute optimale !