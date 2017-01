PIÈCES DÉTACHÉES : UNE MOUETTE ET AUTRES CAS D’ESPÈCES //16.01.17

Cette année, on a décidé de vous mettre dans le bain de BROUILLAGE dès janvier en vous proposant une série d’ateliers de création sonore sous forme de masterclass. Pour vous les dispenser, nous sommes allés chercher des ami.e.s et artistes qui ont fait le festival, et qui tou.te.s se situent au carrefour entre théâtre et création radiophonique. À la carte ou en mode « all inclusive », faites votre petit programme d’initiation à la création radiophonique !!

——————————————————————————————————————————————————

PROGRAMME DES ATELIERS – BROUILLAGE #4

——————————————————————————————————————————————————

LUNDI 23 JANVIER 2017 – DE 10H À 13H – LE CACAO QUI TUE

>> Atelier : Lors de notre atelier, et dans la perspective du festival brouillage, nous proposerons aux participants de réaliser une adaptation scénique et radiophonique d’un court texte. L’objectif de cet atelier est d’expérimenter ensemble, avec des moyens techniques simples et les contraintes inhérentes au texte, la réalisation d’une fiction sonore à la fois conçue pour une scène et une retransmission sonore.

>> Bio : Hélène Martin est ingénieur du son Sébastien Viaud est scénariste. Ensemble ils ont réalisé Le Cacao Qui tue ». À la croisée du théâtre radiophonique et du phénomène très francophone de la saga mp3, «Le Cacao Qui Tue» conte en 10 épisodes les aventures humoristiques de pirates à la recherche d’un mystérieux cacao dans les Antilles du XVIIe siècle. Disponible en streaming et en podcast sur son propre site internet depuis le printemps 2014. La série a également été diffusée sur les ondes d’une dizaine de

radios dont Radio Campus Paris. Un épisode spécial a été monté dans le cadre du festival Brouillage en 2015. « Le Cacao Qui Tue » a nécessité quatre ans de production, ainsi que la participation d’une équipe d’une centaine de bénévoles, dont 26 comédiens professionnels.

* https://www.lecacaoquitue.fr

LUNDI 23 JANVIER 2017 – DE 14H À 17H – FRANCE JOLLY

> Atelier : « Trois heures top chrono » pour réaliser en commun une création sonore Ces trois heures là.

Nous aurons trois heures

Nous n’aurons plus que ces trois heures là

Nos trois dernières heures à vivre

Une masterclass ? Un discours ? Pas le temps

Nous allons faire ce que aimerions faire

Si nous n’avions plus que ces trois heures là

Avec , comme compagnons, des micros, des petits machins pour faire des bruits, avec nos

voix, une platine, des instruments de musique, avec nos sons, nos paroles, nos écrits

Avec tout ce que vous voudriez apporter

pour faire du bruit !

Bref avec tous les moyens du bord

Pour inventer une dernière fois

Une dernière création sonore

Dans l’urgence, car ça urge mes amis

Une dernière cour de récréation

Que nous allons inventer ensemble,

Comme si nous n’avions plus

que ces trois heures là

à vivre… >> Bio : Auteur d’une vingtaine de fictions radiophoniques ( tous formats) pour France Culture et France Inter. Productrice déléguée sur plusieurs textes réalisés par France Culture.

Productrice et réalisatrice des ses propres sons et fictions : audioblogue Arte : EUH.

Grand prix radio 2010 de la Société des gens de lettre pour DECONNEXION (fiction France Culture)

Prix nouveau talent radio 2011 de la SACD. * https://audioblog.arteradio.com/post/3067534/ce_que_je_ne_devrais_pas_faire/

MARDI 24 JANVIER 2017 – DE 10H À 13H – ÉLISA MONTEIL

>> Atelier : Parler, faire parler, faire entendre les sexualités, envisager le porno comme un espace de création, et imaginer que le son puisse transmettre autant que l’image, peut-être même en mieux. Qu’est-ce qu’un son excitant ? Quelle image théâtrale pourrait-on associer à une excitation sonore ? Comment prendre le métro en écoutant un audioporn ? Comment raconter avec le son ce qu’on ne pourrait pas montrer sur un plateau de théâtre ? Utiliser le son pour fabriquer de l’intime et le partager comme une chose précieuse et très commune, et agiter les sens. Tenter de réaliser de la pornophonie DIY, avec des textes, des voix, des bruitages, et des fantasmes.

>> Bio : Élisa Monteil passe de la scène à la régie, du son pour le théâtre, à la performance, notamment avec la Compagnie Dans Le Ventre (L’Estomac dans la peau, Monstres d’amour…), à la création radiophonique pour Arte Radio, France Culture ou la revue Jef Klak. En 2015 elle crée Rage Dedans (32 fois) avec Rébecca Chaillon, pour le festival Brouillage. En 2016, elle lance Super Sexouïe ! une plateforme d’expérimentation de porno sonore, pour faire entendre explicitement les sexualités par le son.

* https://www.supersexouie.tumblr.com

MARDI 24 JANVIER 2017 – DE 14H À 17H – FRÉDÉRIC JESSUA

> Atelier : Mettre en onde sur une scène de théâtre. Proposer un programme radiophonique en direct depuis un plateau de théâtre devant un public, s’est se confronter en permanence à une théâtralité multiple, tout en respectant une multitude de contraintes. A travers l’exemple de plusieurs matériaux à diffuser (interviews, chroniques, lectures et improvisation) nous identifierons afin de mieux les amplifier leurs forces d’attraction sur le public… et les auditeurs. >> Bio : Frédéric Jessua se forme au Studio 34 (promotion 2000) et suit une formation continue à la mise en scène au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (2011). Bilingue en anglais, il a traduit les pièces élisabéthaines The Changeling de Thomas Middleton et William Rowley et Tis Pity She’s a Whore de John Ford (écrivain). Il est cofondateur de la compagnie acte6 et participe à la création des spectacles de la troupe en tant que comédien et directeur de production, puis il se lance dans la mise en scène en 2007. Il monte sa structure de production, La Boite à Outils (spectacles vivants), en 2011. Il se penche sur le théâtre du Grand Guignol de 2008 à 2013. Il a à ce jour signé plus d’une quinzaine de mises en scènes dont celle d’Annabella au Théâtre de la Tempête en 2016. Il participe à l’aventure du Festival Nouveau Théâtre Populaire de Fontaine-Guérin en Anjou depuis 2011. Il est également photographe et batteur. Titulaire d’une maîtrise de Gestion à l’Université Paris IX Dauphine. Il a effectué son service militaire chez les Sapeurs Pompiers de Paris.

MERCREDI 25 JANVIER 2017 – DES 10H

>> Atelier : L’atelier abordera les questions dramaturgiques de la double adresse : théâtrale et radiophonique. En quoi une pièce peut-elle prétendre être à la fois spectaculaire et sonore ? Nous partirons des projets de chacun pour soulever les problèmes rencontrés ou les ressorts mis en place pour traiter cette question de la double audience.

>> Bio : Maya Boquet explore plusieurs médium et plusieurs genres. Ses créations s’articulent autour de la radio et du théâtre, de la fiction et du documentaire, de la composition sonore et de l’écriture. Elle vise à définir un langage propre à chacun de ces médium et cherche à la fois leur porosité et les transferts esthétiques qu%u2019ils peuvent subir. Elle a écrit des fictions radiophoniques pour France Inter et France Culture, mené des enquêtes sonores avec la complicité de la plasticienne Ingrid Cogne et de la SCAM, mis en scène des spectacles radiophoniques (Lenka Nehanebna, Une étrange aventure de Jo Preston), ou encore collaboré avec différents artistes en tant que dramaturge (Emilie Rousset, Julien Fisera, Gérard Watkins). Depuis 2013, elle a co-fondé avec Lenka Luptakova, le groupe franco-belge Radio Femmes Fatales qui produit et joue des performances radiophoniques en live sur scène et retransmises en simultané sur des radios locales.

https://www.radiocampusparis.org/

https://festival-brouillage.tumblr.com/lefestival

INFOS PRATIQUES

à 10H00 / à 14H00 / à 10H00 / à 14H00 / à 10H00

Festival BROUILLAGE

La Loge & Radio Campus Paris

Du 23 au 25 janvier 2017 – de 10h à 13h et de 14h à 17h

TARIFS : 10 euros l’atelier

40 euros les trois jours

RÉSERVATIONS : brouillage@radiocampusparis.org

LIEU : Maison des Initiatives Étudiantes – 50, rue des Tournelles – PARIS 03