★ Rock’N’Roll’s Not Dead! ★

Fidèles de musiques indie et indociles ! Les soirées Rock’n’roll’s NOT DEAD! c’est une programmation affûtée, bordélique, exaltante et sauvage qui s’attaque et se niche chaque mois à Glazart et cela GRATUITEMENT. Au programme de ce désordre nerveux : une scène pour du live, une autre 100% djs et 100% vinyls, des projections perturbantes, un espace vinyl market (labels, fanzines, sérigraphies…), un food truck, et des platines à dispo…

CONCERTS & PROJECTION / Scène 1 :

DR CHAN ▬▬▬▬▬▬★20h30

France / PARIS

Garage / Doom

Dr CHAN est un trio parisien qui joue un garage punk emprunt de mélodies pop criardes et décomplexées dont les influences sont Together Pangea, Fidlar ou encore Cloud Nothings. Porteur d’un message païen issu des caves humides de banlieue, Dr Chan se complaît dans le côté obscur de la force en invoquant parfois les gentils fantômes.

BC : https:// drchan.bandcamp.com/

INFECTICIDE ▬▬▬▬▬▬★22h30

France / PARIS

Post-industriel / Synthpunk / Electrowave

Arrive INFECTICIDE. Et là… surprise ! Trois jeunes lascars bloqués sur les premières années des eighties métissent le look robotique de Kraftwerk avec le fluo ample de Lio, chaussés de magnifiques tennis blanches à scratch. Une allure en totale adéquation avec leur musique, une électro-punk-new-wave recouverte de tulle synthétique Korg et parcourue d’une voix tribale, qui invoque des textes néo-dada. Efficacité exemplaire.

(Rodolphe Boutanquoi – Le Monde)

OPEN MIX’NROLL & PROJECTION / Scene 2 :

OPEN MIX’NROLL▬▬▬▬▬▬★19h / 21h

Les platines sont à vous !

Vous avez des vinyls qui dorment à la maison ?

Prenez-les et emparez-vous des platines, mix foireux, foutoir indigeste mais honnête, vous avez notre bénédiction !

Ici toutes les fulgurances géniales dans le choix de vos perles seront encouragées, déréglons les codes, transpirons des oreilles ensemble.

DJ’SET▬▬▬▬▬▬★21h / 02h

★ FRUSTRATION DJ’SET (Born Bad) ★ 0h / 02h

(Post Punk, Cold wave des 80’s, Garage…)

Les Frustration font office de vétérans du label Parisien BORN BAD Recordshop et nous préparent pour notre soirée, une sélection de galettes qu’on attend donc avec impatience ! Frustration explore sans relâche l’héritage post punk, cold wave des 80’s (Warsaw / Joy Division, Crisis, Killing Joke ou The Fall pour n’en citer qu’une poignée).

★ GREG LE GRAND ★ (Furie 45)

100% vinyles.

(Rock’n’roll, garage, punk, new wave)

★ ROCKIN’LEAX ★

(Yéyé core, psyché, psycho/Rock’N’Roll, fuzz, garage, mod)

100% vinyles.

https://soundcloud.com/ rockrado/rockinleax

VINYLS MARKET & ROCK’N SHOP / Grande salle / 19h – 02h :

VINYL HURLANT▬▬▬▬▬▬★

Avis aux vinylomaniaques et aux vinylovores, Vinyl Hurlant vous propose de venir vendre,troquer acheter du 45 tours du 33 tours des K7 des pépites des curiosités sonores et de la bonne humeur autours de ses bacs.

BALADES SONORES ▬▬▬▬▬▬★

Balades Sonores vous convie à digger ses bacs en vous déhanchant dans le Glazart. Balades Sonores c’est un disquaire éclectique et une galerie d’art(s) intimiste, mais aussi des stands itinérants, une sélection mensuelle de disques, un micro label pour coups de coeurs… A découvrir.

TAGA ▬▬▬▬▬▬★

Taga est une sale gosse avec des couettes. Elle aime la musique punk, garage et rockabilly. Une de ses chansons préférées est « Surfin’ bird ». Elle pète les plombs chaque fois qu’elle l’entend !

Venez découvrir le petit monde de Taga : Bijoux, accessoires, art…

48 ANTIQUE▬▬▬▬▬▬★

« La mode se démode, le style jamais. » disait Coco Chanel. Faire les friperies c’est l’occasion de trouver des pépites, des intemporels, 100% rock et vintage.

À l’occasion de nos soirées à Glazart et grâce au dénicheur du nom de Julien, des accessoires (foulards, ceintures, sacs…) des robes 60’s / 70’s , des chemises, à carreaux, ainsi que des manteaux en fourrure, des vestes en cuir, des teddy, vous seront proposés…

SANG D’ENCRE ▬▬▬▬▬▬★

L’atelier Sang D’encre – Sérigraphie – Montreuil imprime depuis plus de 10 ans t-shirts et affiches. Créations, illustrations et impressions sérigraphiques au programme !

LA LOUVE DE LA PAMPA ▬▬▬▬▬▬★

Lalouvedelapampa.ninja-la boutique, c’est des bijoux , des tee-shirts sérigraphiés, des accessoires inutiles donc indispensables, des tableaux un peu bizarres, le tout dans un esprit rock’n roll, kitch ou enfantin.

Site; http:// www.lalouvedelapampa.ninja/

GREG M ▬▬▬▬▬▬★

Ici vous trouverez des dessins, des gravures, des cartes à gratter, des peintures et des sérigraphies de l’artiste Greg M

Site: http://www.gregm-art.com/ blog/tag/sho

KRONIK ▬▬▬▬▬▬★

KRONIK est une association d’artistes et auteurs réunis autour d’un recueil collectif du même nom : Kronik Komiks.

Ce recueil présente les talents de ses auteurs à travers la bande dessinée, l’illustration et la photographie, alternatives et underground, dans une ambiance humour noir, fantastique et décalée.

Site : http://kronikomik.com/