Pièces Détachées : Citoyens, imaginons ! // 30.01.17

ARAT KILO + MAMANI KEITA & MIKE LADD

Ethiopie meets Mali meets Hip-Hop

Les Parisiens d’Arat Kilo ont, depuis leur infection en 2008, fait de l’Ethio jazz, leur terrain de jeu musical. En y incorporant au fil des ans Hip-Hop, Soul, Jazz, Dub ou Afrobeat, Arat Kilo a toujours veillé à ce que les volutes de fumée soient les plus voluptueuses et les plus envoûtantes possibles.

Le 30 janvier à l’Alhambra, Arat Kilo vient nous présenter sa création avec la diva Malienne Mamani Keita et le rappeur/slammeur Américain Mike Ladd, que le Festival Au Fil Des Voix a le plaisir d’accueillir en avant première !

Après les avoir invité tous deux sur l’album « Nouvelle Fleur », l’envie s’est faite naturellement de prolonger cette rencontre en live. L’éthio-Jazz est déjà un melting pot de très nombreuses influences. L’idée de cette création est donc de prolonger les racines de ce métissage en faisant se rencontrer Afrique de L’Est et Afrique de l’Ouest, tout en ajoutant cette touche moderne de Hip-Hop qui est naturellement présente dans cette musique de par ses origines très funky – la preuve en est de nombreux morceaux de rap qui ont samplé cette musique. (cf Nas & Damian Marley)

AURELIO

Honduras – Musique du Garifuna

Connu pour sa voix puissante et émouvante, Aurelio est la super star Garifuna et l’un des artistes les plus talentueux d’Amérique centrale. Fervent défenseur de son peuple, Aurelio est reconnu comme l’Ambassadeur International de la Culture Garifuna.

« Nous n’allons pas permettre que cette culture meure. Je sais que je dois continuer l’héritage de mes ancêtres et trouver de nouvelles manières de l’exprimer. Peu de personnes la connaissent mais je l’adore et c’est quelque chose que je dois partager avec le monde. »

Ex-Député au Parlement du Honduras, Aurelio pense que la meilleure arme pour défendre la culture Garifuna reste la musique.