Pièces détachées : Et c’est reparti ! // 25.09.2017

Créé en 2012 par l’association Babbel qui porte les projets de créations sonores de l’église Saint Merry où elle est implantée, CRAK est un festival qui rassemble les musiques entre les mailles, inclassables dans le cadre du cloisonnement actuel des genres musicaux. Pour cette 6ème édition, CRAK souhaite aller encore plus loin dans le décloisonnement et proposer à son public une programmation à la frontière de tous les genres de l’expression de la création sonore improvisée, qu’elle soit contemporaine avec l’ On Ceim ou le Jon Gibson’s Ensemble; électronique avec Mark Fell et Will Guthrie; improvisée avec Claire Bergerault, John Tilbury et Eddie Prévost; électroacoustique avec Hanna Hartman et Tomoko Sauvage; et audiovisuelle avec F Pierce Warnecke.

▬▬▬▬JEU CONCOURS▬▬▬▬

Gagnez vos places : envoyez-nous un petit mail à concours@radiocampusparis.org !

▬▬▬▬▬ JON GIBSON’S VISITATIONS 🇺🇸 ▬▬▬▬▬

👉 Première en France

Aucun autre artiste n’a pu jouer en première mondiale «In C» de Terry Riley, «Drumming» de Steve Reich et «Einstein on the beach» de Philipp Glass. Trois oeuvres historiques qui posent les bases de la musique du XXIe siècle. Et comme un train peut en cacher un autre, c’est en allant explorer la partie immergée de l’iceberg qu’on a trouvé «Visitations». Initialement sortie en 1973 sur Chatham Record, le label de Philip Glass, voici la remarquable contribution de Jon Gibson à cet édifice massif. De par les libertés qu’il prend par rapport au genre de référence, «Visitations» s’impose aujourd’hui comme un chef d’oeuvre de la musique minimaliste. Gibson s’éloigne habilement des structures répétitives et recréé à sa manière cette transe caractéristique dans un drone jouissif où s’entremêlent field recordings, flûtes éthérées, percussions entétées et synthétiseurs analogiques.

Avec son nouvel ensemble, Jon Gibson réimagine sa pièce en y intégrant des synthétiseurs modulaires ainsi que la projection de son film «One Way» tourné au début des années 1970 dans le désert californien.

Jon Gibson ensemble est composé de Jon Gibson, Jeremy Gibson, John Also Bennett, George Bennett, Britton Powel.



VIDEO : https://player.vimeo.com/ video/174564581

▬▬▬▬ PIERCE WARNECKE – CYCLIC REMAINS 🇺🇸 ▬▬▬▬

👉 Création

À l’heure où musique et vidéo forment un couple indissociable, omniprésent et parfois redondant, rares sont les artistes qui parviennent à jouer habilement avec les deux faces d’une même carte. Musicien hors pair et vidéaste chevronné, PIerce Warnecke exploite depuis 10 ans les rapports complexes entre musique et image et s’emploie à créer les conditions idéales de leur symbiose. Artiste ambidextre, on a pu le remarquer pour son travail de vidéaste aux cotés de Frank Bretshneider (fondateurs du label Raster Noton) , ses productions sonores avec l’artiste visuel Matthew Biederman ou en solo sur le label room40. Habitué des grands rendez vous d’arts numériques (Mutek, Electra, CTM, Biennale Némo…) Pierce Warnecke réserve au festival CRAK et son décor unique cette nouvelle performance en solo. Cyclic Remains est une performance audiovisuelle qui met en scène les e ets du temps sur la détérioration d’objets du quotidien qu’ils soit sonore ou visuels. La vidéo est traitée en temps réel sur 3 écrans séparés, chaque écran présentant un stade de détérioration supplémentaire par des procédés distorsions de l’image et du son.

WEB : http://piercewarnecke.com/

VIDEO : https://vimeo.com/ 159283625

▬▬▬▬ JOHN TILBURY & EDDIE PREVOST 🇬🇧 ▬▬▬▬

On l’aura compris, John Tilbury est la figure de proue de cette sixième édition du festival CRAK. Cette année, en plus de son travail de compositeur avec l’ONCEIM, c’est aux cotés du percussionniste anglais et routard infatigable des musiques improvisées en Europe Eddie Prévost qu’il a choisi de nous livrer cette autre facette de sa pratique musical : celle de l’improvisateur visionnaire. Tous deux forment les deux têtes de l’hydre AMM, groupe qui représente l’une des aventures les plus radicales de la musique improvisée depuis 1965 (AMM a accueillit successivement ou simultanément Keith Rowe, John Tilbury, Lou Gare, Cornelius Cardew, Christian Wol et Rohan de Saram). Ce duo n’en est pas à ces premiers balbutiements. En plus des années de pratique en trio avec Keith Rowe, on a pu entendre depuis plus de dix ans en live ou, pour les a icionados, sur le disque «Discrete Moment» (paru en 2004 sur Matchless Records, le label de Eddie Prévost). Une musique fraiche et sensible usant d’un art somptueux de la suspension et de la fluidité qui s’inscrit résolument dans l’abolition des genres et de l’idiome en musique.