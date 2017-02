Pièces détachées: le calme avant la Tempête! //27.02.17

▷Les Filles Et Les Garçons

R’N’B

Abandonnant sa carrière de jeune premier et son lot de balades pop naïves, Lucas Nedellec se laisse pousser les cheveux, quitte sa ville rose natale pour croquer le pavé parisien et jouer au “bad boy minion”. Un virage artistique réussi pour le soliste planqué derrière Les Filles Et Les Garçons ! Sur son nouvel ep baptisé L F E L G, on découvre quatre titres à mi-chemin entre rap game et pop lo-fi, récitant le quotidien banal d’une génération désenchantée mais prête à tout pour se faire du bien.

▷Jasmïn

R’N’B ATMOSPHÉRIQUE

A seulement 21 ans, Jasmïn écrit et compose une musique aussi fraîche qu’atmosphérique qui se mêle subtilement à sa voix envoutante. Après 10 années de piano classique et l’envie irrésistible de fredonner des airs, elle est rapidement repérée sur internet. Elle collaborera avec plusieuers compositeurs entre Paris, New York, Londres et Montréal pour finalement prendre une grande décision. En effet, elle prend le parti de composer, écrire et produire seule son premier EP. Des premeirs accords jusqu’à la scène, Jasmïn a en effet à coeur d’être à l’origine de l’intégralité du développement de son projet. Un pari osé et sans concession!

