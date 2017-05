Les petits papiers – Les migrants parlent aux français !

Petits Papiers

Atelier radio à destination des apprenants de l’Ecole Thot et Kolone

Série d’émission réalisées dans les conditions du direct et encadrées par Charles-Henri Despeignes et Laurence Gillion

01 « Petits Papiers – Nos histoires » 09/02/2017

Durée 24mn24

Pour cette première émission, c’est autour de la table du studio que nos animateurs se retrouvent. Là, des petits papiers contenant des mots sont disposés. Chacun leur tour, ils sont amenés à déplier les papiers, lire les mots, et raconter leurs histoires qui y font échos.

02 « Petits Papiers – Les artistes exilés: Visite à Pompidou » 02/03/2017

Durée 30mn22

A travers des artistes comme Chagall ou Picasso, nous sommes allés à Pompidou afin d’effectuer une visite. Une première pour toutes et tous et un but : créer des ponts entre les exilés d’hier et ceux d’aujourd’hui. Cela a donné lieu à un reportage ou la prise de son a été assurée par un participant.

03 « Petits Papiers – Une rapide histoire de France » 09/03/2017

Durée 18mn18

Invité : Félix de Montety – Traducteur, chercheur en Histoire et en Géographie

Les animateurs interrogent leur invité sur l’histoire de la Tour Eiffel et celle de la République Française. Sont aussi évoqués les migrations des Français dans l’histoire et la diabolisation -ou non – des réfugiés durant les campagnes présidentielles.

04 « Petits Papiers – Interview d’Ananda Devi pour le livre Ceux du large » 30/03/17

Durée 29mn59

Invitée : Ananda Devi, auteur

Nombreuses sont les façons d’évoquer et de sensibiliser au sort des réfugiés. Ananda Devi, auteur, a fait le choix d’écrire un livre de poèmes intitulé Ceux du large sorti le 2 mars 2017 aux Editions Bruno Doucey. A travers ses mots, elle suit l’errance des réfugiés, de tous ces êtres qui ont fui la terre où ils vivaient pour tenter d’atteindre une autre rive. Elle répond aux questions des participants.

05 « Petits Papiers – La dernière avec l’école Thot » 27/04/17

Durée 25mn23

Invitées : Eloise Niout, vice présidente de l’école Thot

Marie Demestre, professeur à l’école Thot

L’école Thot, c’est l’une des deux écoles où les animateurs apprennent le français. Quelle est cette école, pourquoi existe-t-elle, à quoi sert-elle : autant de questions auxquelles répondent les invitées.