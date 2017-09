La Petite Bouffe #36 – Le baghali ghatogh de Bebert // 30.08.17

Des fèves, de l’aneth, de l’ail, des œufs… voilà les 4 ingrédients principaux du baghali ghatogh (à prononcer barali ou barli rator), une spécialité iranienne. Le nom, comme le plat en lui même, ne vous évoque sûrement pas grand chose mais pour Bebert, cela représente toute son enfance… Né en France de parents iraniens arrivés deux ans avant la révolution, il a grandi dans la culture persane. Chez lui, on parlait iranien et on mangeait iranien.

Bebert a toujours cuisiné avec ses parents et mangé des plats fait maison… C’est donc assez naturellement, de fil en aiguille, d’aventures en aventures, en quasi autodidacte, qu’il est devenu chef cuisto. Après plusieurs années réussies dans la restauration, en éternel curieux multipliant les cordes à son arc, il change encore de cap et devient régisseur au Komonò Circus sur le Bassin d’Arcachon. Il continue ainsi de cuisiner les soirs de spectacle. Ce jour-là, Bebert a donc décidé de sortir cette recette enfouie dans ses souvenirs pour la mettre à la carte. Pour des proportions plus familiales (4 personnes), il vous faut :

environ 350g de fèves écossées – 100g d’aneth frais – 3-4 gousses d’ail – quelques pincées de curcuma – 4 œufs (un par personne – juste poché… les œufs brouillés c’est pour les grandes quantités) – 1 ou 2 oignons – un peu d’huile d’olive – 40cl d’eau – sel – poivre