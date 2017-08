La Petite Bouffe #35- Le steak tartare de Florence // 16.08.17

D’habitude Florence est plutôt experte des knackis-gnocchis revenues à la poêle mais pour La Petite Bouffe, elle a accepté de réaliser son repas de fête, le plat qu’elle prépare pour ses amis : le steak tartare. LA préparation enseignée par son père, qui l’a lui même empruntée à un copain cuisinier. Il ne s’agit donc pas juste de poser de la viande et quelques ingrédients et de laisser les convives se débrouiller… Non non, dans cette famille de Lyonnais, on aime quand le tartare est préparé et assaisonné avec précision.

Aussi excitée qu’un apprenti chimiste, Florence touille, coupe, sépare, mélange tous ses ingrédients avec délicatesse et attention. Sur sa petite fiche cuisine qu’elle ne quitte pas des yeux, elle détient la liste et les quantités exactes, toutes respectées à la lettre… (ou presque… dérogation pour l’huile et le ketchup). Pour deux personnes il vous faut :

250g de bœuf frais (dans l’idéal coupé au couteau) – un jaune d’œuf – une cuillère à café de moutarde – quelques filets d’huile de tournesol – deux anchois – 5 ou 6 câpres – un demi oignon – 3 ou 4 branches de persil – une cuillère a café de tabasco – deux cuillères à soupe de ketchup – une cuillère à café de porto – sel – poivre