La Petite Bouffe #30 – La chorba de Lahcen // 07.06.17

La chorba, soupe traditionnelle d’Afrique du Nord, d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Asie Centrale (oui ça fait beaucoup) est un met populaire que chaque région s’approprie et agrémente de petites spécialités. Dans les pays musulmans, la chorba est réputée pour être offerte aux pauvres après la prière pendant le Ramadan. Une tradition qui a élevé la chorba au statut de soupe du ramadan dans la culture musulmane, premier plat avalé pour rompre le jeûne la nuit tombée.

La chorba de Lahcen vient d’Algérie, de Kabylie plus précisément, comme sa mère. Et même si Lahcen n’est ni cuisinier, ni musulman, il en prépare 315 litres à chaque week-end de la Pentecôte depuis une dizaine d’années. Pendant ces trois jours, Lahcen, enseignant de métier, est en effet coordinateur de la préparation de la chorba à la Fête de Lutte Ouvrière, un rendez-vous de militants trotskistes qui réunit près de 30 000 personnes depuis 45 ans. Vendue 2 euros le grand bol, la chorba de Lahcen fait le bonheur des militants et visiteurs curieux .

Pour la refaire à la maison, rien de plus simple, voilà ce qu’il vous faudra pour 4 personnes environ :

250g de viande d’agneau (collier ou épaule) – deux oignons – un peu d’huile d’olive – deux cuillères à soupe de concentré de tomates – deux branches de céleri – deux pommes de terre – une poignée de poix chiche – quelques pincées de raz-el-hanout et de coriandre en poudre – 1.5 litre d’eau – une poignée de pâtes langues d’oiseaux (ou des vermicelles) – un bouquet de menthe et de coriandre fraîche – sel – poivre – jus de citron (facultatif)