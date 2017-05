La Petite Bouffe #29 – Les flamiches de Margot // 24.05.17

Margot n’est pas une grande cuisinière mais quand il s’agit de nourrir ses amis, elle sait mettre la main à la pâte. Sa spécialité ? Les tartes. Et particulièrement la tarte aux poireaux. Simple, efficace et toujours réussie, cette recette est un peu une spécialité locale pour Margot, originaire de Picardie. Dans le Nord on appelle ça une « flamiche aux poireaux ». Et d’ailleurs après vérification wikipédienne, « la flamiche est un type de tarte dans la cuisine traditionnelle de Belgique, du nord de la France et de la Picardie« , j’ai donc décidé d’appeler toutes les tartes de Margot des flamiches, pour ne pas redonder avec les Petites Bouffes 10 et 19.

Bref, ce jour-là Margot recevait du monde. Elle s’est donc lancée dans la préparation d’une deuxième tarte, une grande nouveauté inspirée du panier de l’AMAP du coin dans lequel il restait 400g d’épinards frais : la flamiche épinards-saumon. Des légumes, du poisson, des pâtes toute faites, un appareil et HOP hop hop, tranquilou bilou, les flamiches sont prêtes !

Plus précisément, pour deux tartes/flamiches (poireaux et saumon-épinards), il vous faudra :

1 pâte brisée – 1 pâte feuilletée – deux pavés de saumon – 400g d’épinards frais – trois ou quatre poireaux – 4 œufs – 40cl de crème liquide – 10cl de lait – du fromage râpé (emmental/parmesan) – quelques pincées de muscade – aneth – origan – un peu de beurre ou d’huile pour les cuissons à la poêle – sel – poivre