La Petite Bouffe #27 – Les pâtes au brocoli de Léa // 26.04.17

La nonna de Léa était plutôt spécialiste des cannelloni. Et à la maison à Paris, malgré le papa italien et la culture de la pasta bien présente, on ne mangeait toujours pas de pâtes au brocoli. Il faut dire que la cuisine italienne est, l’air de rien, extrêmement riche et variée, une jeune vie ne suffit pas pour la goûter.

C’est dans le Nord à Bergame, qu’un ami italien lui a fait découvrir cette recette du Sud (des Pouilles paraît-il) : les orecchiette au brocoli. Oui car on ne plaisante pas avec le choix des pâtes chez Léa. Dans ces petites coupoles, le brocoli peut tranquillement aller se nicher (mais si vous n’en trouvez pas, vous pouvez prendre d’autres pâtes, ça fonctionne aussi). La subtilité c’est de faire cuire les pâtes dans l’eau du brocoli, de tout mélanger dans une poêle et de ne pas lésiner sur l’ail, l’huile d’olive et le pecorino (ou le parmesan) râpé.

Pour 4 assiettes il vous faut donc :

500g d’orecchiette – un brocoli – deux ou trois gousses d’ail – huile d’olive – du pecorino râpé – sel – poivre