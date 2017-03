La Petite Bouffe #23 – Les lasagnes de Julien-Haroun // 01.03.17

Il a changé de prénom à 6 ans, en arrivant en France. Aujourd’hui officiellement Haroun n’existe plus. Mais pour ses proches, Julien a toujours un peu d’Haroun en lui. Julien-Haroun, deux prénoms pour un personnage haut en couleurs. Éternel étudiant, comédien, pitre, téléphile et nouvellement cuisinier amateur.

Autodidacte, formé par le visionnage de Top Chef et autres tutos Marmiton, Julien-Haroun prend la cuisine au sérieux. Le roux de la béchamel, la cuisson des épinards et le montage des lasagnes n’ont plus aucun secret pour lui. Il faut dire aussi que quand il aime une recette, il en devient vite accro. Les lasagnes épinards-ricotta n’ont pas encore supplanté le houmous mais bénéficient déjà d’une grande maîtrise. Pour les réaliser, voilà ce qu’il vous faudra :

une boîte de lasagnes pré-cuites – environ 700g d’épinards – un pot de ricotta (250g) – un ou deux oignons sauciers – un échalote – 40g de parmesan – 50g de beurre – 40g de farine – 1/2 litre de lait – un peu de sel – une boule de mozzarella – des graines de sésame et de l’origan (ou du basilic) pour la déco