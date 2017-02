La Petite Bouffe #22 – Le carrot cake de Camille // 15.02.17

Ce samedi Camille s’est levée tôt pour se mettre aux fourneaux. On attend du monde à la maison pour le vide-dressing d’hiver, une petite tradition qu’elle a avec ses amies : on se débarrasse des vieilles fringues et on récupère celles des copines, en buvant un thé ou une bière selon l’heure de la journée. Et pour accompagner cette journée de meufs, rien de tel qu’un délicieux gâteau bien gras. En bonne anglophile Camille a donc choisi une recette tirée du cookbook d’Ottolenghi : le walnut and carrot cake.

Que les non-avertis se rassurent : un carrot cake n’a pas un goût de carottes. Car dans le carrot cake il y a une multitude d’autres choses, si bien qu’on devrait l’appeler le oil, butter, sugar, cinamon, walnut and carott cake. Et encore je ne vous parle pas de ceux qui y ajoutent des raisins secs ou des noix de pécan, ni du merveilleux glaçage au fromage frais qui se marie si bien avec le gâteau… Bref, pour réaliser la recette d’Ottolenghi, voilà ce qu’il vous faut :

[Pour le gâteau] ► 160g de farine – 1/2 cuillère à café de levure chimique – 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude – 1/2 cuillère à café de cannelle – un œuf – un jaune d’œuf – 200g d’huile de tournesol (ou une autre huile… en plus petite quantité, ça fait pas de mal) – 250g de sucre roux (type cassonade) – 50g de noix concassées – 50g de noix de coco râpée – 135g de carottes râpées – deux blancs d’œufs (Camille les a oubliés, c’était très bon quand même) – une pincée de sel



[Pour le glaçage] ► 300g de fromage frais (type Philadelphia, St Môret…) – 1 à 2 cuillères à soupe de sucre glace – une cuillère à soupe de miel – 70g de beurre – des noix pour la déco