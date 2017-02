La Petite Bouffe #21 – La poêlée franc-comtoise d’Enzo // 1.02.17

Si la France est championne du monde de fromage, c’est un peu grâce à la Franche-Comté. En tous cas avec le comté, le morbier, le mont-d’or et le bleu de Gex en AOP, et aussi la cancoillotte, la tomme ou l’emmental, c’est plus de 80% de la production laitière de la région qui se transforme en fromage. Si on ajoute à ça les saucisses de Montbéliard et de Morteau et la ribambelle d’autres salaisons locales, il y a de quoi dégouter un végan à vie ou envisager de déménager à Besançon.

Le collectif du From’ a préféré faire venir la Franche-Comté à Paris. Les trois copains, après quelques années de travail salarié dans des domaines bien différents, ont décidé de tout plaquer pour créer un circuit court entre les producteurs franc-comtois et les Parisiens. Retour à l’essentiel. Ils vendent sur internet, dans des points relais et tiennent occasionnellement des stands de bouffe, histoire de faire découvrir leurs produits et quelques recettes franc-comtoises.

C’est au Food Market que je les ai rencontrés, sur le trottoir de Belleville, un soir d’hiver glacial. Au menu : morbiflette et poêlée franc-comtoise au Mont d’Or, cuisinée sur place pour 180 personnes, avec courage et dévouement malgré les températures négatives. Enzo, le cuistot de la bande, m’a raconté l’histoire de la poêlée. Si vous voulez la faire chez vous, au chaud, pour 4 portions il vous faudra :

800g de pommes de terre – un oignon – trois ou quatre saucisses de Montbéliard – du beurre – du poivre – du Chardonnay et du Mont d’Or à votre guise (beaucoup, c’est mieux) – la salade c’est juste pour la déco