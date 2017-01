La Petite Bouffe #19 – Les tartelettes de Margaux // 04.01.17

Pour cette première Petite Bouffe de l’année de 2017, on vous emmène dans la cuisine professionnelle de Margaux Palace, prêtresse culinaire du webzine madmoiZelle.com. Son job : inventer et partager des recettes, parler de bouffe et faire des blagues. Autant dire que la jeune femme, qui a été biberonné à madmoiZelle pendant son adolescence, se sent bien à sa place.

Son style décomplexé et créatif lui permet toutes les originalités, sans jamais se prendre la tête. Margaux aime le mélange des saveurs, le sucré-salé, le fromage, les chutneys, les épices, les échalotes et les pâtes au vin rouge… Pour démarrer cette nouvelle anné, elle vous a concocté des petites tartelettes, réconfortantes de douceur et éclatantes de goût, parfaite pour une petite soirée pépouze bien au chaud. Pour une petite dizaine de tartelettes il vous faut :

trois ou quatre poires – trois ou quatre échalotes – quelques pincées de muscade en poudre – quelques pincées de mélange quatre épices – du sel – du poivre – de l’huile d’olive – 150g de gorgonzola – un rouleau de pâte feuilletée