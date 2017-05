Paris-Alexandrie : l’émission #8 // 23.05.17

DenDana est un auteur, compositeur et interprète algérien vivant à Paris. Compositeur à la croisée des musiques modernes et traditionnelles avec un sens du groove certain, Dendana chante en français, en anglais, aussi bien qu’en arabe! Révélation masculine algérienne de l’année 2011, il a réalisé l’album DenDana Project en 2013, puis a sorti l’album Melody en 2016. Rencontre musicale dans les studios de Radio Campus.

ACTUALITÉ

Festival Ciné-Palestine : du 2 au 11 juin à Paris. Plus d’informations ainsi que la programmation par ici.

: du 2 au 11 juin à Paris. Plus d’informations ainsi que la programmation par ici. Projection de la première de Rihla, le documentaire de l’Onorientour, le 15 juin 2017 à 19h à l’Institut des cultures d’islam.

PLAYLIST :

Dendana – Dawi

Dendana – Melody

DJAM- Lalla Aïcha

47 SOUL – Intro to shamstep

Yuma – سماك

Gaye Su Akyol – Eski Tüfek

ILHAN ERSAHIN’S ISTANBUL SESSIONS – Freedom

Aynur – Rewend (Göçebe)

Réalisation & Animation : Sarah Melloul, Victoire Jaquet

Réalisation technique : Louis-Julien Pannetier