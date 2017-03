Paris-Alexandrie : l’émission #6 // 28.03.2017

Titre phare du groupe The Clash, « Rock the Casbah » est enregistré en 1982. Le titre ferait suite à l’interdiction prononcée par l’Ayatollah Khomeini d’écouter du rock en Iran. En 1991 pourtant, en pleine Guerre d’Irak, cette chanson résonne comme l’hymne combatif de l’armée américaine dont certaines bombes sont marquées de l’inscription « Rock the Casbah ». Plus de vingt ans plus tard, le chanteur franco-algérien Rachid Taha, avec toute l’audace qui le caractérise, reprend le titre controversé.

Rock the Kasbah, c’est également le nom de la nouvelle saison culturelle présentée par l’Institut des Cultures d’Islam à Paris : une saison qui, au travers de son exposition et de sa programmation, évoque la diversité des liens qui unissent la musique et les cultures d’Islam.

A l’occasion du vernissage de la saison, l’équipe de Paris-Alexandrie s’est rendue sur place à la rencontre du public, de l’équipe et des artistes. Une émission immersive pour découvrir un haut lieu parisien de la promotion des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient avec entre autres, au menu, les baby-dolls de Saddam Hussein par Adel Abidin, la fusion jazz-hip hop de Naïssam Jalal et Osloob, et le travail de Sarah Ouahaddou sur le Barbès des années raï…

Rock The Kasbah, une exposition et une programmation à découvrir à l’Institut des cultures d’Islam du 7 mars au 30 juillet 2017.

L’Institut est organisé sur deux sites :

ICI Goutte d’Or : 56, rue Stephenson – 75018 Paris

ICI Léon : 19, rue Léon – 75018 Paris