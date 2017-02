Paris-Alexandrie : l’émission #5 // 28/02/2017

Pour sa 37ème édition, le Salon du Livre de Paris a choisi cette année le Maroc comme invité d’honneur. Du 24 au 27 mars, le Parc des Expositions accueille plusieurs représentants de la littérature du royaume chérifien. D’expression française ou arabe, des plumes de différentes générations, porte-paroles de différents genres littéraires seront présents, à l’image d’un Maroc multifacette. Y seront notamment présents, Leila Slimani, Kaoutar Harchi, Abdellatif Laabi ou Asmaa Lamrabet

A cette occasion, nous recevons les deux auteurs marocains Mohamed Hmoudane et Abdellah Taïa. Mohamed Hmoudane a publié de nombreux recueils de poésie ainsi que deux romans. Vient de paraître chez Virgule édition, son dernier recueil intitulé Etat d’urgence et illustré par Bouchaib Maoual. Après avoir mené des études en littérature, Abdellah Taïa, a publié plusieurs ouvrages dont Le jour du Roi, Prix de Flore en 2010. Son dernier roman intitulé Celui qui est digne d’être aimé, sorti en janvier 2017, retrace la vie d’Ahmed, marocain homosexuel âgé d’une quarantaine d’année et vivant à se retrouve à Paris ! Echange autour de leurs oeuvres respectives, des personnages qui les habitent et des questionnements qui jalonnent leur écriture.

Concerts :

N3rdistan (+Haydar Hamdi) – le 18 mars au Café de la Danse (Paris)

Grand concert gnawa avec les maâlems Mustapha Baqbou et Hassan Boussou accompagnés d’invités de marque tels que Hindi Zahra, Tony Allen ou encore Titi Robin – le 27 mars au Bataclan (Paris)

Yasmine Hamdan – le 27 avril au Flow (Paris)

Exposition : 100 chefs-d’oeuvre de l’art moderne et contemporain arabe – La collection Barjeel – Du 28 février au 2 juillet 2017 à l’Institut du Monde Arabe

Théâtre : Le Rouge du Tarbouche, Abdellah Taïa (interprété par Polydoros Vogiatzis) – le 4 mars à l’Institut du Monde Arabe

Playlist :

Yasmine Hamdan – La’ Baden

Fayçal Azizi – Hak A Mama

Maalem Mohamed Koyo – LOGHMAMI

N3rdistan – T3ich w tchouf

