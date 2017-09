Paris-Alexandrie : l’émission #10 // 26.09.17

Paris-Alexandrie c’est votre croisière radiophonique mensuelle consacrée à l’actualité artistique et culturelle du Maghreb et du Moyen-Orient.

INVITE

Kaouther Ben Hania, réalisatrice tunisienne née à Sidi Bouzid mène des études de cinéma en Tunisie et en France, et réalise plusieurs court-métrages, s’essayant tant au documentaire qu’à la fiction. En 2014, elle réalise Le Challat de Tunis, film primé dans plusieurs festivals dont le Festival du film francophone de Namur et le Festival international du film de femmes de Salé. Deux ans plus tard, c’est au tour de Zaineb n’aime pas la neige d’être salué par la critique.

Le 17 octobre prochain sortira dans les salles française, le dernier long-métrage de Kaouther Ben Hania intitulé La Belle et la Meute.

Soirée estudiantine à Tunis, la fête bat son plein pour Meriem et l’heure est tant à l’insouciance qu’ au flirt pour cette belle jeune femme… Agressée puis violée par des policiers au court de la nuit, elle erre de salle d’attentes en salles d’attente cherchant à porter plainte pour faire valoir ses droits. Le temps d’une nuit, nous suivons ici le combat d’une victime. Un combat qui entre en résonance avec une société tunisienne post-révolution encore traversée par de nombreuses injustices et, pas tout a fait débarassée de ses démons….

La Belle et la Meute, un film réalisé par Kaouther Ben Hania avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrell, à découvrir en salle à partir du 18 octobre 2017. Des places à gagner sur Onorient.com et sur la page facebook d’Onorient !

ACTUALITE

Sortie littéraire : Leïla Slimani, Sexe et mensonges, Être jeune au Maroc – broché – Edition Les Arènes, sortie le 6 septembre 2017

Exposition : Lettres ouvertes, de la calligraphie au street art, du 21 septembre au 21 janvier à l’Institut des cultures d’islam à Paris

Cinéma : Une famille syrienne est un film réalisé par Philippe Van Leeuw avec Hiam Abbass, Diamand Bou, sortie le 6 septembre 2017

PLAYLIST

El Rass , Al Andalous

Hayajan, Ween Al Kalam

Hamid Al Shairi , baad Makan el hoob

Dorsaf Hamdani, Baadak ala Bali

Réalisation & Animation : Sarah Melloul, Oumayma Ajarrai, Eva Tapiero

Réalisation technique : Etienne Bertin, Stéphane Odrobinski, Sarah Melloul