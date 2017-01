Paris – Alexandrie : l’émission #04 // 31.01.2017

A l’occasion des 6 ans de la révolution tunisienne, Paris-Alexandrie reçoit la journaliste et réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb et le rappeur Madou Mc.

Une émission placée sous le signe de la résistance artistique et poétique. L’occasion d’évoquer la liberté d’expression et la loi 52 en Tunisie ou encore la situation des réfugiés en France …

Immersion :

Plongée au sein de la scène émergente tunisienne, avec des témoignages d’artistes ou acteurs culturels : Boutheîna El Alouadi alias MEDUSA, Haydar Hamdi, Shiran Ben Abderrazak pour Dar Eyquem, Imed Alibi, Ilyes Messaoudi

Cinéma :

“VHS Kahloucha”, documentaire de Nejib Belkadhi :

Théâtre : jusqu’au 9 février 2017, la dernière pièce de Meriem Marzouki, “Ce qui nous regarde”

(extraits) https://youtu.be/8lTJQoff9kY

Playlist :

Madou MC – Hors Catégorie https://www.youtube.com/watch?v=MKgG2ggNxRE

Emel Mathlouthi – Ensen Dhaif https://www.youtube.com/watch?v=TXv5ByGSsbA

Sabry Mosbah – SEED https://www.youtube.com/watch?v=U4g7bIJcRy4

Ghoula – Anta(R)i https://www.youtube.com/watch?v=uWWExiIgTrA

Madou Mc – Rossy

Programmation & Animation : Sarah Melloul, Oumayma Ajarrai

Assistance : Salma Mochtari

Réalisation technique : Louis-Julien Pannetier