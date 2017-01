Emission au poil pour cette fois, fini les sixties et les coupes de cheveux impeccables place aux choucroutes, look cuir, et bandanas. Dans cette émission direction le Sunset strip pour une heure de Hard eighties. Kitch ? Absolument. Mais parmi ce courant nommé « Hair Metal » se cache des morceaux au top. Classiques du style ou morceaux moins connus, quoi qu’il en soit ça va envoyer du riff.