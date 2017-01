Deuxième passage pour moi et virage à 180 degrés (enfin pas tant que ça) : après l’Afrique, direction les States et une période que je kiffe particulièrement : fin 70’s, début 80’s, avec ce moment de la musique où la funk part en électro-funk, et part dans deux directions cousines : la house et le breakbeat. Pour ce mix j’ai donc mélangé un peu ces styles, où la funk part dans toutes les directions… Boogie in your Booty !