Pardonnez-nous le Dimanche minuit #4 – AUBRY // 01.01.17

Ça se finit toujours comme ça : par la mort. Mais avant il y a eu la vie, dissimulée sous du blaa blaaa blaa bla bla… Tout est cristallisé sous les bavardages et le bruit, le silence et la sensibilité, l’émotion et la peur, les timides et fugaces éclaircies de beauté et enfin la tristesse disgracieuse et le misérable, engoncé dans l’embarras de vivre au sein de ce monde. Ailleurs, il y a l’ailleurs. Je ne m’intéresse pas à l’ailleurs. Alors que ce mix connaisse un début. Au fond, ce n’est qu’un truc… Oui, ce n’est qu’un truc.