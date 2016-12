Pardonnez-nous le Dimanche minuit #3 – Gounon 2017 // 25.12.16

« Il faut reconstruire l’Hacienda » c’est cette phrase d’un slogan situationniste qui donnera le nom d’un des club les plus célèbre d’Angleterre. J’ai donc voulu rendre hommage à un club mais surtout à une période musicale et un état d’esprit qui m’est cher dans l’histoire de la House. J’ai donc sélectionné parmi mes disques ceux sortis entre 1987 et 1991 qui me semblent les plus représentatifs de cette période ainsi que de l’atmosphère qui devait régner dans ce lieu où un certain DJ Pedro (non, pas celui qui est tout le temps occupé) à fait ses premières armes ! Chaud !