Pardonnez-nous le Dimanche minuit #22 – Sköwl // 07.05.17

L’émission n°22 propose cette semaine de vous replonger —ou de vous faire découvrir— l’époque où l’acid house rencontra l’indie rock. Happy Mondays, The Stone Roses ou Primal Scream, ça vous dit bien quelque chose, non ? Ce furent les instigateurs et les pionniers du « baggy » (ici utilisé comme style musicale et pas uniquement vestimentaire) présent tout au long des années 90 à Manchester (mais pas uniquement). Vous retrouverez donc certains morceaux incontournables de la période mais aussi quelques découvertes que j’ai pu faire récemment. Enjoy!

Sköwl