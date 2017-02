Cette semaine, pas de thème particulier… juste de la musique que j’aime !

Prends ça dans tes oreilles :

Miles Davis – Générique

Mulatu Astatke – Dewol

Magnum – Evolution

Cotonete – Inside Outside (Original Mix)

Rinder & Lewis – Anger

Soccer – Come and get it on

Glenn Underground – Pancake Jazz

Mézigue – Mangeur de Pez Germain (Kzé L’élu)

Fingers Inc – A path (Vocal mix)

Akirahawks ft Shingo Suwa – Rock life

Macho – Not Tonight

Kasso – I love piano

Esperanto – Latin Strut