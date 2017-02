Interview de Quentin Ghomari, trompettiste

Le programme est vaste ce soir dans Jazz and Co. Le groupe Papanosh est sous le feu des projecteurs avec l’un de ses musiciens, le trompettiste Quentin Ghomari en interview. Papanosh arpente les scènes du jazz depuis quelques années avec une musique tout autant chaleureuse qu’exigeante. Dans leur dernier disque Oh Yeah Ho, ils rendent un hommage appuyé à Charles Mingus et sont rejoints par Roy Nathanson et Fidel Fourneyron. Généreuse et expressive, la musique du groupe est soumise à la curiosité de Florent et de toute l’équipe. Emission proposée par Florent Servia durant la première heure.

En seconde heure c’est Philippe qui ouvre le bal. Et réactif aux derniers développements de l’actualité, il réinstalle à sa place fondatrice, le métissage dans l’histoire de l’Amérique. Santana qui croise la voix de Willie Nelson puis J.J Cale en embuscade. Pierre présente Pan-G, collectif français aux influences autant prog que jazz, Olivier rend un hommage à Jean Georgakarakos co-fondateur du label Byg et de la légendaire série Byg-Actuel. Le groupe Rebop de Raphaël Chevalier Duflot et son revival des 50’s est à l’honneur. Enfin, qui talonne de près ce dernier, une réédition un brin confidentielle d’une session BBC du trompettiste anglais Harry Beckett… Si ça c’est pas d’la diversité!!