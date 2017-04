Pan-G: désorientation à tous les étages // 08/05/17

Musique magmatique à tendance éruptive », c’est ce qui est écrit sur l’emballage et quand on ouvre la boite on y trouve en effet des éruptions cathartiques à la Mingus, des aiguillages de voie ferrée ou se croisent Henry Cow ou The Muffins ou même Univers Zero et des sophistications de production à la Jaga Jazzist… Bref on n’y comprend rien… Et c’est justement pour ça qu’on les a invités, parce que ça nous plait bien d’être désorientés. Du coup c’est Aloïs Benoit, tromboniste et tubiste de ce tentet qui va déplier la carte, nous expliquer où on est, et surtout où nous allons.