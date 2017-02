OVVCDN #32 : AUDIMAT, revue des Siestes Électroniques // 28.02.17

On est allés chercher des Noises à une revue musicale qui fait passer les couloirs du métro et les pannes d’inspirations sur youtube comme un rêve… Il s’agit de la revue AUDIMAT, éditée par le festival des Siestes Électroniques depuis maintenant quelques années. On la dévore avec envie, curiosité, incompréhension parfois, mais on y apprend toujours quelque chose.

Le but de la revue, donner un coup de peps à la critique musicale en prospectant auprès d’auteurs qui mettent du cœur à l’ouvrage pour donner envie d’écouter, la musique, mais surtout de comprendre les gens, de définir les tendances, de caresser de la pulpe des doigts la sensibilité du esthétique incomprise, comme un pirate qui découvre une nouvelle île dont les choses portent toutes un nom inconnu.

AUDIMAT, c’est pratique, ça se met dans la poche, ça fait écarquiller les yeux, un peu, et ça enfume les oreilles de volutes de fumées bleues.

Rencontre avec Samuel Aubert et Étienne Menu.

Réalisation : Hugo Durand, Marie Bouchier