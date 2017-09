Comme un ouragan nommé Chablis //08.09.17

« Tout se joue la première heure. Du premier jour. De la rentrée. J’étais tellement excitée à l’idée de porter mes nouvelles fringues que je n’ai pas réussi à m’endormir avant trois heures du matin. Résultat: je suis crevée et j’ai des cernes! Il paraît que c’est l’angoisse de la rentrée et que c’est pareil pour tout le monde ! En même temps, normal! Je rentre au lycée! », disait auteur-random-trouvé-sur-le-dictionnaire-des-citations-en-ligne-du-monde, dans son livre que-vous-n’avez-sûrement-pas-lu. « En parlant de rentrée, je rentrerais bien dans ta mère », lui répondrait aujourd’hui Manchouille !

La semaine dernière, Chablis faisait sa rentrée, et cette semaine, c’est à votre tour. Vous dire qu’on pense à vous serait un peu excessif, mais toute l’équipe est là pour vous divertir alors que le week-end est enfin arrivé. Sous la tutelle d’André Manouchiant, les plus mauvais des mauvais élèves Alain Duracel, Laurain Joffran, Edwy Pêle-mêle, Yves Calvat, Stéphane Burne et Guy Mix mettent le bordel dans le studio n°18 de Radio Campus Paris. Et si chaque semaine est plus dure que ma bit… euh que la précédente, dit toi bien cher auditeur que cette année, jusqu’au bout, Chablis sera là comme le phare au bout du tunnel. Ou un truc comme ça.