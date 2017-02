ORNC : Troie (2004) // 10.02.17

Et un ! Et deux ! Et Troie !!!

Bon elle était facile. En revanche, filmer l’antiquité, apparemment ça l’était un peu moins ! Wolfgang Petersen s’y frotte et s’y pique en 2004, en invitant Diane Kruger, Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom et Rose Byrne à y jouer les protagonistes de la fameuse que dis-je, épique bataille de Troie. Pendant 3 heures.

3 heures de cheval en bois, de jupettes courtes, de torses nus, de cheveux bouclés… et d’archéologie revisitée par Hollywood, pour notre plus grand plaisir !

CLAP !