Un volcan qui explose, une ville détruite sous les flammes, de la bagarre… Nous sommes en 79 de notre ère, et ça balance pas mal à Pompéi !

On s’est dit qu’il serait bon de réviser le film du même nom que la ville, sorti en 2014 et dirigé par Paul W.S. Anderson ! On a un peu regretté à un moment donné, et puis bon, on avait envie de savoir ce qu’il se passait à la fin…

On vous laisse savourer !