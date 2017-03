Aouu gah, gaaah hou hou niiima. Maaaalougaaanomi, babou. Gaaah ! Gaaaah !!

Oh pardon, vous ne lisez pas le néandertalien ? Nous non plus. Mais cela ne nous a pas empêché de réviser La guerre du feu, de Jean-Jacques Arnaud, sorti dans les salles en 1981. Bonne séance !