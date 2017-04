On veut de la musique sociale chienne

Ce soir OVDS recçoit Musique Chienne, aka Sarah-Louise Barbett, qui compose des petites sonates éclectroniques pour les animaux mais aussi pour les gens. En juillet dernier, elle a sorti la K7 « Etre En Vie » – sur le label Cheptel Record. Elle viendra nous parler des joies de l’existence et des chiens et nous offrira un live en direct des studios !

En première partie d’émission on recevra Renaud, fondateur et l’un des co-patrons du Social Bar, café solidaire dans le 12e, « laboratoire de convivialité », qui organise tout un tas d’événements très chouettes (des cafés poésie, des chifoumi), et qui réinvente le concept de boire des coups dans un bar ou même de regarder un match de foot.

A ce soir, 20h sur le 93.9 FM | Stay tuned !