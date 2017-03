On va voyager dans un futur utopique, psychédélique et sauvage

Au programme de ce mardi 14 mars sur ON VEUT DU SOLIDE : de la musique, des plantes et de l’urbanisme ! Oui madame, du lourd et du solide !

De la MUSIQUE avec Apollo Noir fraichement signé chez TIGERSUSHI et qui vient tout juste de sortir son premier album « A / N » ! Une musique avant-gardiste affutée où se mêlent brutalité, minimalisme et perfectionnisme. Des inspirations allant de la musique expérimentale de Vangelis, Oneohtrix Point Never jusqu’à la noise de Sonic Youth. Apollo Noir nous propose un voyage vers un futur utopique, psychédélique et torturé. La nouvelle planète sauvage !

Parfaite transition pour introduire notre 2nd invité : SEEDS ! À travers une démarche qui se veut collective, Seeds invite au partage, au rassemblement et au dialogue autour de la plante : trocs de plantes et de boutures, ateliers créatifs… Enraciné dans l’esthétique comme la pratique, Seeds explore les manières d’observer et d’habiter poétiquement le monde, de tisser des liens entre espaces, générations et cultures….



Et enfin, place à l’association PLATEAU URBAIN ! Plateau Urbain trouve des immeubles et des locaux vacants pour y héberger des projets culturels, sociaux et solidaires… Ca vous donne des idées ??? rendez-vous demain de 20h à 21h sur 93.9 FM !



S.O.L.I.D.E.