La playlist de l’émission :

Grizzly Bear – Cut Out

Grizzly Bear – Mourning Sound

Deerhoof – Come Down Here & Say That (ft. Lætitia Sadier)

Deerhoof – I Will Spite Survive

Mount Kimbie – Marilyn

Mount Kimbie – We go home together

Alvvays – Plimsoll Punks

Alvvays – In Undertow

Petit Fantôme – tu ressembles à l’orage

Petit Fantôme – easy come easy go