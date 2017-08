La Nuit Est Une Fête #11 : Rondpoint // 05.08.17

La nuit est loin d’être terminée pour l’équipe de La Nuit Est Une Fête. Entre l’interview de Stand Wise et l’arrivée des prochains invités, quelques verres sont tombés, ont été remplis, avant de tomber à nouveau… Et ce n’est pas Rondpoint qui va apporter le calme sur le plateau.

Rondpoint, collectif de DJ en toute détente, passe sur le grill des quizz absurdes et questions délirantes d’une équipe déjà bien désinhibée, et ce à quelques heures à peine de leur set. Les nouveaux membres de la team Animal Records, organisateurs du festival de la Douve Blanche, vont clôturer la nuit du samedi au dimanche avec les plus téméraires, jusqu’à ce que le jour se lève.

Par Jordie Boillereau, avec Victor Audubert, Erwan Duchateau, réalisée par le grand Maxime Fassioti