Nuit des chercheurs : la science face à l’impossible //29.09.17

Cette année la Nuit des chercheurs s’installe aux frontières de la science : celles de l’accessible, du mesurable, du concevable, de l’imaginable même, au delà desquelles on se heurte à l’Impossible.

L’impossible n’est souvent qu’un état temporaire, transitoire de la pratique scientifique, et de la pensée. Et s’il était un moteur pour la créativité et l’innovation ?

Il impose en effet de trouver de nouvelles pistes, de réfléchir aux différentes limites qui contraignent la recherche pour mieux les contourner.

Impossible, the final frontier ?

En direct du centre de culture scientifique l’Espace Pierre-Gille de Gennes, entre 19h et 20h, nous interrogerons quatre scientifiques, issus de domaines très différents sur l’impossible. Comment il reçoivent cette notion, l’affrontent, le mettent à profit dans leur recherche?

Intervenants :

– Valerie Pihet, chercheur en art contemporain (PSL-Recherche)

– Jean-Pascal Anfray, philosophe (ENS, République des Savoirs)

– David Elbaz, astrophysicien (CEA)

– Eric Sartori, ingénieur de l’Ecole supérieure de physique et chimie de Paris. A écrit de nombreux ouvrages historiques (Histoire des grands scientifiques français: D’Ambroise Paré à Pierre et Marie Curie, 1999 / L’Empire des sciences – Napoléon et ses savants , 2003 / Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité au xxe siècle : les filles d’Hypatie, Plon, 2006)