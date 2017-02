Novorama – spéciale Compilation 2017

Compilation à télécharger gratuitement sur le site de Novorama

La playlist de l’émission :

1000 Chevaux-Vapeur – Octopus

Almeeva – 4 Bells

Ariel Ariel – Mon Île

Balladur – Michela

Biche – La Nébuleuse de Sienne

Blanchard – Se lèvent les armes

Daymark – Sparkle

Ed Mount – Rock it Good (Please Let Me)

Équipe de Foot – The Way You Swim

Glass – Birds

Jaune – Le plancton

Johnny Mafia – Sleeping

Laake – Faake

Max Future – Till You Let Go

Minimal Orchestra – Baïkonour

Moon – Imaginary Road

Nit – Frequentations Modulantes

NUMéROBé – Rotations

Rendez vous – Distance

Satellite Jockey – Turning Into You

Timsters – time