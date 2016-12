La playlist de l’émission :

It’s a fine line – the delivery (feat. Alex Kapranos)

Andrew Weatherall – we count the stars (Unloved remix)

The Lemon Twigs – baby, baby

Brandt Brauer Frick – poor magic

Tycho – epoch

Pavo Pavo – no mind

LVL UP – The closing door

Wildhart – shake off

D.D Dumbo – Brother

Max Cooper – organa

Romare – All night