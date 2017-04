La playlist de l’émission :

The Black Angels – Comanche Moon

The Black Angels – I dreamt

Timber Timbre – Grifting

Timber Timbre – Sewer Blues

Sylvan Esso – Radio

Sylvan Esso – Kick Jump Twist

Voilaaa – Tomowa

Voilaaa – spies are watching me

Il Est Vilaine – lies

Il Est Vilaine – une petite satu