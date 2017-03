La playlist de l’émission :

Grandaddy – way we won’t

Grandaddy – the boat is In the barn

Why? – This Ole King

Why? – George Washington

Jacques Greene – To Say

Jacques Greene – Feel Infinite

Sondre Lerche – reminisce

Sondre Lerche – I know something that will break your heart

Veni Vidi TV – drinkers punchers liners

Daze – road of glory

Grand Soleil – highway ocean

Rubin – fils de joie