La playlist de l’émission :

Slowdive – No Longer Making Time

Slowdive – Star Roving

Pond – The Weather

Pond – Sweep Me Off My Feet

Mac DeMarco – Baby You’re Out

Mac DeMarco – On The Level

Perfume Genius – Sides

Perfume Genius – Slip Away

Claw. – bloom

LCD Soundsystem – call the police

Wild wild Waves – times

Roosevelt – moving on (Joe Goddard Remix)