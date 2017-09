Et non, en Provence, il n’y a pas que le rosé dans la vie…

Avec la fin de l’été, on range les bouteilles de rosé. Mais l’équipe des Coudes sur la Table reste en Provence, terre de grands rouges et blancs. Car si ces deux couleurs les plus nobles aux yeux des amateurs de vin représentent la plus faible partie de la production provençale, elles font toute la grandeur et l’histoire de cette vaste région qui, face à une demande et un marché international grandissants, est bien souvent obligée de vinifier ses cépages rouges, en rose (pâle).

Pour en parler, deux invités :

Christophe Durdilly , vigneron bio en coteaux-varois, à la tête du Domaine des Croix-Rousses, et président des vignerons indépendants du Var.

Alexis Goujard, journaliste et spécialiste de la région Provence à la Revue des Vins de France.

A vendredi 20h en direct, avec un verre à la main, bien entendu !