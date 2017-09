Museum side : Sophie Calle & Le MoMa à Paris // 15.10.17

La deuxième saison de Museum side s’ouvre ce soir avec une équipe qui a changé. Agathe et Marion ont quitté le navire et nous accueillons Galadrielle, historienne de l’art et guide-conférencière. Comme l’année dernière, nous recevrons une fois par mois un commissaire d’exposition ou un artiste qui viendra nous expliquer comment il a conçu l’exposition dont il a la charge. En deuxième partie, nous évoquerons une autre exposition parisienne du moment en débattant toutes ensemble autour de la table. Sans oublier les trois chroniques habituelles de Charlotte, Marie-Hélène et Galadrielle ainsi que nos coups de cœur. Une belle saison en perspective!

Pour la première, ce soir, nous recevons Sonia Voss, commissaire de l’exposition de Sophie Calle Beau doublé Monsieur le marquis! au musée de la Chasse et de la Nature jusqu’au 11 février 2018. Après sa rétrospective au centre Pompidou en 2003, l’exposition sera la première présentation muséale en France de l’artiste à couvrir plusieurs décennies de sa création. Sophie Calle invite également Serena Carone à venir mêler son bestiaire artistique à ses œuvres conceptuelles. Depuis quelques années maintenant, Claude d’Anthenaise, directeur du musée de la Chasse et de la Nature, invite des artistes contemporains à s’emparer de ses espaces pour créer un univers fantasmagorique en résonance avec ses collections. On se souvient d’Abraham Poincheval enfermé pendant 13 jours dans un ours dans ce même musée. On l’a d’ailleurs retrouvé en train de couver des œufs la saison dernière au palais de Tokyo. L’exposition de Sophie Calle, dont on voit donc peu le travail, risque d’être forte en émotions. Elle mêle dans ses œuvres autobiographie et récit fictionnel, intercalant sans cesse quotidien et imaginaire. Elle s’était fait connaître au départ en pistant des anonymes croisés dans la rue puis, elle avait confié à un détective privé le soin de la suivre. Chasseuse puis proie, ce n’est pas pour rien qu’on la retrouve aujourd’hui au musée de la chasse avec des œuvres de sa jeunesse mais également des créations inédites.

En deuxième partie, nous parlerons de l’exposition Etre moderne : le MoMa à Paris à la Fondation Louis Vuitton jusqu’au 5 mars 2018. Organisée conjointement par les deux musées, elle réunit un ensemble représentatif d’œuvres dont le MoMa a fait l’acquisition depuis sa création en 1929. Musée mythique dont certaines expositions ont ouvert la voie des avant-gardes, le MoMa ouvre ses collections au public parisien. La Fondation continue à exposer les chefs d’oeuvre du monde entier. Nous n’avions pour l’instant jamais abordé les énormes manifestations de la fondation depuis sa création. Il est temps d’y jeter un œil. Comment est construit cette exposition? Comment pouvez-vous l’aborder et la comprendre? On décryptera pour vous ses secrets, ses failles et ses atouts.

Présentation : Florence Dauly // Chroniqueuses : Marie-Hélène Gallay, Charlotte Landru-Chandès et Galadrielle Lesage// Réalisation : Louis-Julien Pannetier.